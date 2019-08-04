انتحار شاب مصري في العشرينات من عمره والسبب صادم !!

أقدم شاب مصري على الانتحار في العشرينات من عمره، داخل مسكنه، بسبب إلحاح أهله الدائم عليه بالزواج.

وأشارت التحريات الأولية إلى قيام الشاب إسلام (22 عاما)، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة، ومقيم بدائرة قسم ثاني العاشر من رمضان، على الانتحار تخلصا من إلحاح أهله عليه بالزواج، كونه ابنهم الوحيد.

وأكدت التحريات أيضا، أن الشاب كان يعيش بمفرده، وأنه رفض أكثر من مرة فكرة الارتباط بفتاة، فيما أشار مقربون منه، إلى أنه كان يسعى للعمل وتحقيق مستقبل باهر في البداية.

ونقلت جثة الشاب إلى دائرة الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.