تحميل تكبيرات العيد كاملة لمدة ساعة من الحرم المكي باجمل صوت بدون نت mp3

أعلن‏ت السعودية وعدد من الدول العربية والاسلامية، اليوم الخميس، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، يوافق الأحد 11 آب أغسطس الجاري، والوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 10 أغسطس.

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كما أعلنت دار الإفتاء المصرية، ثبوت هلال شهر ذي الحجة، وأن غدا الجمعة هو أول أيام الشهر، وأن 11 آب/ أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

فيما خالفت سلطنة عمان ذلك الإعلان، وأعلنت الإثنين 12 آب/ أغسطس أول أيام عيد الأضحى. حيث أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة بالسلطنة، وفق وكالة الأنباء العمانية، عن عدم ثبوت رؤية الهلال.

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وفي وقت سابق، اعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد اول ايام عيد الاضحى المبارك، مشيرا الى انه يبدا يوم الاحد 11 من شهر اغسطس كما وينتهي 14 اغسطس، كما ان وقفة عرفات ستكون في تاريخ 10 من الشهر نفسه.

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.

ويستغل المسلمون هذه الأوقات في تلاوة تكبيرات العيد والأعمال الصالحة على اختلافها من صوم وصلاة وزكاة وقراءة للقران، فكل عام وـنتم بخير.