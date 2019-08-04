شاهد: تمثال من الشمع للفنانة نانسي عجرم في ماليزيا

تداول جمهور الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر تدشين تمثال لنجمتهم المفضلة من الشمع في ماليزيا.

وأشار مصمم التمثال في الفيديو، إلى أن نانسي عجرم، هي أول فنانة في الشرق الأوسط يتم تدشين تمثال لها هناك.

Advertisements

يشار إلى أن نانسي عجرم، أحيت أمس السبت، حفلا في مهرجان بنزرت الدولي في تونس، وذلك بعد 10 سنوات من الغياب.

وشدت "عجرم" في الحفل بباقة من أشهر أغنياتها، مثل "يا سلام"، وسط ما لا يقل عن 7 آلاف معجب ومعجبة، وكان برفقتها 9 عازفين و6 مرددين من فرقتها.

وفاقت نسبة الإناث الحاضرات من الجمهور في مهرجان بنزرت عن الذكور بنسبة 70%، بحسب احصائية أوردتها وكالة أنباء تونس (وات).