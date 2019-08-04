تردد قناة كربلاء 2019 نايل سات بعد تعديل بيانات البث

اليكم اليوم تردد قناة كربلاء، حصريا من وكالة سوا الاخبارية، متمنين لكم متابعة طيبة للبرامج والأعمال التلفزيونية الهادفة والتي تهم الشارع العراقي بشكل عام.

في سياق آخر، قالت وزارة الشباب والرياضة العراقية إن الفعاليات التي رافقت افتتاح بطولة غرب آسيا في كربلاء غير مقصودة.

وذكرت الوزارة في بيان، "عطفاً على ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فضلاً عن الوكالات الإخبارية بشأن حفل افتتاح بطولة آسياسيل لاتحاد غرب آسيا التاسعة بكرة القدم، فإن وزارة الشباب والرياضة تؤكد أنها حرصت وبتنسيق عال مع الاتحاد العراقي لكرة القدم على إظهار مدينة كربلاء المقدسة بأبهى صورة انسجاماً مع رغبة الجماهير العراقية الرياضية لتحقيق الهدف المنشود برفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية".

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وأضافت الوزارة في بيانها: "إننا أخذنا على عاتقنا تقديم الدعم اللوجستي لاتحادي كرة القدم العراقي وغرب آسيا، ومن هذا المنطلق تشكلت لجان تنسيقية عدة لتذليل كل العقبات أمام اتحاد غرب آسيا، كونه المسؤول عن تنظيم البطولة على ملعبي كربلاء وفرانسو حريري".

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