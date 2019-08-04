تحميل نغمة تكبيرات العيد بصوت عالي mp3 - تهليلات العيد

نقدم لكم اليوم من وكالة سوا الاخبارية، نغمة تكبيرات تهليلات العيد بصوت عالي، فتابعونا لتكونوا مع كل جديد بشأن عيد الأضحى المبارك والذي يصادف يوم 11 الشهر الجاري.

تحميل تكبيرات العيد كاملة لمدة ساعة باجمل صوت بدون نت mp3

إن من أهم ما يميز أيضا العيد الأضحى هو شعائره، وأهم تلك الشعائر تكبيرات العيد، حيث أن تلك التكبيرات هي سنة مؤكدة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأعلنت 20 دولة أن أول أيام العيد والاحتفال به سيكون يوم الأحد 11 من أغسطس الجاري، إذ شملت السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، وموريتانيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، وقطر، والعراق "الوقف السني".

فيما أعلن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني أن العيد يوم الاثنين، وستحتفل دولتان رسميا بأول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب.