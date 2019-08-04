تحميل أجمل ثيمات عيد الاضحى 2019

نقدم لكم اليوم من وكالة سوا الاخبارية، أجمل ثيمات عيد الاضحى 2019، بكافة أنواعها ومقاساتها ولجميع الأجهزة، فقط تابعونا من خلال هذه الصفحة، وكل عام وانتم بخير.

في سياق اخر، وفي مصادفة وصفت بأنها الاولى من نوعها، افترقت سلطنة عمان عن السعودية وجاراتها في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأعلنت اللجنة الرئيسة المختصة في السلطنة أن يوم الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة، وبذلك يكون السبت الأول من ذي الحجة، وبالتالي يحل عيد الأضحى المبارك في عُمان يوم الاثنين، 12 أغسطس.

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في المقابل السعودية أعلنت ثبوت رؤية هلال ذي الحجة مساء يوم أمس الخميس، ووفقا لذلك، يصادف عيد الاضحى لهذا العام، يوم الأحد، 11 أغسطس.

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