شاهد: شرطي مبتدئ يرتكب جريمة قتل بغير قصد

توفَّت سيدة أمريكية في ولاية تكساس، عن طريق الخطأ بعد إطلاق شرطي مبتدئ النار عليها بدلًا من كلبها الذي كان يركض نحوه بسرعة جنونية.

وتفاجأ الشرطي بالكلب، وهو لابرادور مهجن وزنه يقرب من 20 كيلوغرامًا، يركض نحوه بسرعة شديدة فأطلق ثلاث رصاصات تجاه الكلب، وهو يصيح قائلًا ابتعد للوراء، ولكن الرصاصة لم تصب الكلب فقط، ولكن أصابت صاحبته وتُدعي مارغريتا فيكتوريا بروكس، وقع الحادث بالقرب من مركز للتسوق في أرلينغتون.

Advertisements

وأظهرت لقطات الفيديو الذي تم تصويره بالكاميرا المثبتة على رداء الضابط إطلاقه للرصاص الذي أصاب الكلب وصاحبته السيدة بروكس التي تبلغ من العمر 30 عامًا.

وقال الضابط إنه كان يسير على جانب الطريق ورأى سيدة تبدو عليها علامات التعب فسألها هل أنت بخير فقالت نعم، أنا بخير وفوجئ بعدها بركض الكلب نحوه.

وأُصيب الكلب بجرح في جسده وتم نقله للحجر الصحي، أما السيدة بروكس فقد أصابتها الرصاصة في جذعها العلوي وتوفت بمجرد وصولها للمستشفى.