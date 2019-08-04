موعد عيد الاضحى ٢٠١٩ في امريكا

تباين موعد عيد الأضحى في بعض الدول، حيث هناك دول سيكون عندها أول أيام العيد يوم الأحد المقبل، بينما هناك دول يكون العيد لديهم يوم الإثنين المقبل.

الدول التي سيكون عندها عيد الأضحى يوم الأحد هي 20 دولة نذكر منها أمريكا سوريا البحرين اليمن السعودية الكويت لبنان الصومال العراق، فيما سيكون العيد في المغرب وسلطنة عمان يوم الإثنين الموافق لـ 12 آب .

وفي السياق، بيّن مدير مركز الفلك الدولي في الإمارات محمد عودة، أن هناك معلومة خاطئة متداولة بين الناس، ألا وهي اعتقادهم بأن جميع الدول تتبع السعودية في تحديد أول أيام العيد، بسبب الحج، لكن هذا أمر خاطئ، لأن غالبية دول العالم الإسلامي ترى هلال شهر ذي الحجة الذي يتم على أساسه تحديد أول أيام عيـدالأضحى.

ولفت عودة خلال كلامه إلى أن العيد شيء والحج شيء آخر، فجميع الدول تلتزم بالحج وفق السعودية أما تحديد أول أيام العيد ورؤية الهلال لا علاقة للسعودية بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية كانت قد أفادت الخميس الفائت برؤية هلال ذي الحجة، وبالتالي فإن عيـدالأضحـى، سيكون عندها الأحد الموافق لـ 11 آب.