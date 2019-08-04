إعلان نتيجة المرحلة الثانية الثلاثاء والاستعداد للمرحلة الثالثة بعد العيد

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة بعد غد الثلاثاء، بينما يستعد طلاب المرحلة الثالثة لتقديم استماراتهم بعد عيد الأضحى مباشرة.

موعدالتقديم على تقليل الاعتراب

وعن تقليل الاغتراب، فمن المتوقع بدء فتح باب التحويلات لطلاب وطالبات المرحلتين الأولى والثانية نهاية الأسبوع الحالى، ولمدة أسبوع كامل، على أن تعلن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمنح الفرصة للطلاب لتقديم أوراق قيدهم فى الجامعات المختلفة.

المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات

والمرحلة الثالثة للتنسيق تبدأ من 50% كحد أدنى سواء للشعبة العلمية أو الأدبية، تبدأ بتسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى الدور الأول، ثم يتم تعليق التسجيل لحين انتهاء الدور الثانى، حيث من المتوقع أن يتوفر لطلاب المرحلة الثالثة ما يقرب من 60 ألف مكان بالكليات والجامعات، بخلاف المعاهد المتوسطة والعليا.

خطوات تسجيل رغبات التنسيق

وعن طريقة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة، فتكون عن طريق موقع بوابة الحكومة المصرية، عن طريق الخطوات التالية :

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السرى (الذى يمكنك الحصول عليه بإستمارة النجاح التى تسلمتها).

تحديد الرغبات السابقة.

إدخال البيانات الأساسية للطالب.

إدخال تعديلات الرغبات.

تسجيل رغبات الطلاب بشكل نهائى، واعتماد الاستمارة.

ومن المقرر أن يتم غلق باب تسجيل الرغبات فى معامل التنسيق اليوم فى تمام الساعة السابعة مساءاً، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية، و279 درجة للشعبة الأدبية.