تردد قناة العراب تكبيرات العيد نايل سات 2019

قناة العراب هي واحدة من القنوات المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، تعمل على مدار 24 ساعة حيث تخصصت في عرض ونقل الاعلانات العربية التي تقوم بعرض المنتجات للعديد من المكملات الغذائية والأدوية العشبية.

وتقدم القناة طرقا للمساعدة في تخسيس الجسم والقضاء على ترهلات البشرة والجسم، كما أنها تقدم طرقا للتواصل وشراء المنتجات أون لاين باتاحة الطرق المختلفة لتوصيل المنتجات.

وتقوم قناة العراب بعض المنتجات الهامة والمتنوعة والتي تهم المشاهدين في الشرق الأوسط، كما أن القناة تتناسب مع جميع أفراد الأسرة الصغير منها والكبير.

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القناة تمكنت في فترة وجيزة من خلق جمهور متابع لها نظرا لما تقدمه من محتوى قد يراه الكثير من المرضى بديلا عن الدواء، تردد قناة العراب.

هذا وسوف نوافيكم تباعا بأي تغيير يطرأ على قناة العراب الموجود في الجدول، وسوف نقوم بتحديثه بصفة دورية، فقط من وكالة سوا الاخبارية، فتابعونا.

تردد قناة العراب: 10727 أفقي نايل سات