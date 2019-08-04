شاهد: فيديو صافيناز الساحل الشمالى يثير جدلًا واسعًا

تعرضت الفنانة الاستعراضية صافيناز لهجوم شديد من جمهورها بسبب جرأتها الشديدة، خلال تواجدها حاليا في الساحل الشمالي، لإحياء عدة حفلات في أحد الشواطئ هناك.

وحرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، محضرا ضد صوفينار، بتهمة التحريض على الفسق، عقب ظهورها في مقطع فيديو خلال إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي.

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وقال رئيس لجنة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية علي الشريعي في تصريحات صحفية :"جهاز الرقابة تحرك مسرعا فور علمه بما فعلته الراقصة صافيناز في حفلها بالساحل الشمالي".

وأضاف الشريعي أن رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور خالد عبدالجليل، أعطى تعليماته لمدير عام الجهاز سيف العجيزي لتحرير محضر ضدها، بعد أن جاء الاستعلام كاملا من مفتشي الجهاز بالواقعة التي حدثت في الساحل".

وظهرت صافيناز، بالفيديو وهي ترقص مع فتاتان عاريتان على أغنية "حلاوة روح" للفنان حكيم، وسط تجمهر عدد من الشباب، حولهن، وهو مايعتبر مخالفة لقواعد وتقاليد المجتمع الشرقي المصري.