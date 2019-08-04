شاهد: مقابلة السيدة اسماء الاسد على الفضائية السورية

أعلنت أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد عن انتصارها وتعافيها من مرض السرطان، خلال لقاء تلفزيوني بث على صفحة الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت زوجة الرئيس السوري بدون غطاء على رأسها كما اعتادت خلال فترة علاجها من مرض السرطان، في لقاء مصور مع التلفزيون السوري بعنوان "رحلة من العمر" تحدثت فيه أسماء الأسد عن رحلة علاجها من المرض.

وقالت السيدة أسماء: "رحلتي مع المرض انتهت بكل ألمها وتعبها وسلبياتها وحتى إيجابيتها، الحمد لله أنا خلصت"، في إجابة على سؤال حول المرحلة التي وصلت إليها السيدة الأولى من مراحل علاجها.

وتحدثت عن اكتشافها للمرض، قائلة "بأن ما قمت به هو شيء بديهي ويمثل "أ ب" الصحة، لأن الكشف المبكر عن أي مرض يزيد من نسبة نجاحه، وأنا داعمة لحملة الكشف المبكر عن "سرطان الثدي"، وليس من المنطقي تشجيع السيدات للقيام بهذه الخطوة وأنا لا أطبقها على نفسي. وبخاصة عندما اتضح في الحملة الأخيرة بأن السيدة التي تتأخر بالفحص أو تنتظر المرض ليتواجد بجسمها أو ينتشر فهذا شيء له إنعكاس سيء عليها وعلى المجتمع".