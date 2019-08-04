اول ايام عيد الاضحى 2019 في لبنان

أعلنت دار الفتوى في لبنان أن الوقوف في عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة يوافق يوم السبت العاشر من شهر آب الجاري، وعليه فإن يوم الأحد العاشر من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1440 هـ هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق الحادي عشر من شهر آب لعام 2019 م.

وهنأت دار الفتوى حجاج بيت الله الحرام، وتمنت لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وهنأت المسلمين عموما بهذا العيد المبارك، وتسأل الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعا بكل خير وامن وسلام واستقرار.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت يوم وقفة عرفات بعد تحرّي هلال شهر ذي الحجة، وأثبتت الرؤية أن يوم السبت 10 آب المقبل هو يوم عرفة، وأن أول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد 11 آب.

فيما أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1440هـ في سلطنة عمان عن عدم ثبوت رؤية الهلال، وعليه يكون الإثنين 12 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن اليوم السبت هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الأثنين 12 أغسطس الجاري.