محمد عساف: أشعر بالظلم

أكد الفنان الفلسطيني محمد عساف ، أنه يفضل الأغاني المنفردة على انتاج الألبوم؛ كون الناس تركز على أغنية واحدة بين 10 أغاني تصدرها بالألبوم، مشيرا إلى أن "التسويق معقد هذه الفترة".

واعتبر عساف أن الناس لم تعد تفضل سماع عدد كبير من الأغاني بالوقت نفسه ولنفس الفنان، مؤكداً أهمية الأغاني المنفردة وبالتالي تحصد انتشارا أكبر ونسب مشاهدة أعلى.

واضاف عساف في حديث خاص مع الفن : "اعتمد حاليا على الاغنيات المنفردة والتركيز عليها، وجدت انها طريقة افضل للاعمال والترويج لها، لاني سبق وقدمت البومين ظُلمت بهما ، كون الناس تركز على اغنية واحدة بين عشر اغنيات تصدرها بالالبوم". وفقاً لموقع الفن

وكان عساف قد حقق نجاحا كبيرا في آخر اعماله في أغنية "مكانك خالي" وتجاوزت المشاهدات ال100مليون، وبالإضافة لأغنية الأخيرة "بصراحة" وحققت أكثر من 12 مليون مشاهدة.