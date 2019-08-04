خبر وفاة سيف نبيل المغني العراقي يشعل مواقع التواصل (شاهد)

تصدر خبر تعرض الفنان العراقي الشاب سيف نبيل لحادث سير خلال وجوده بزيارة عمل في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأحد 4 أغسطس 2019، مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، حيث نشروا صورا له وهو غارقا بدمائه ويقولون إنه تعرض لحادث مؤلم.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعية حول الحالة الصحية للفنان سيف نبيل عقب حادث السير المؤسف الذي تعرض له، حيث انقسمت الأنباء بين من يقول إنه توفي بالفعل جراء ذلك، وآخرون يقولون إنه ما زال يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات المصرية، وغيرهم من ينفي خبر الحادث جملة وتفصيلا ويرون أنه جزء من عمل فني قادم.

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الناشط حسين برجي قال : "تعرض الفنان العراقي سيف نبيل لحادث سير قوي في مصر و هو الان في حالة حرجة"، فيما أكد موقع "فوشيا" الفني المشهور الخبر وكتب : "نقلت بعض المصادر الإعلامية في مصر أن الفنان العراقي سيف نبيل تعرض إلى حادث سير خطير في القاهرة.. مشيرين أنه في المستشفى وحالته غير مستقرة!".

وفي سياقٍ متصل، قالت المحامية ام خلف عبر تويتر: كمية ناس وقحه بلهشتاق ياجماعه خلينا ندعي له بدال ماتدعون عليه وتقولون عنه كلام مو صاير ولا فيه دليل انه مات للحين عسى الله يشافيه ويرحم بحاله ويشفي مرضى المسلمين.

وذكرت ناشطة إعلامية أخرى عبر فيسبوك : "اذا كان صدق الخبر الله يشفيه بس الكارثه صار التوثيق بالصوره والنشر مين له قلب يصور احد صاير عليه حادث وحالته خطره وينشره".

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وشككت عدد من النشطاء في مدى صحة خبر وفاة سيف نبيل، إذ قالت إحداهن : "انا مادري ليش حاسه ان فيديو كليب! بس اقول شهالمزاج الفجر سيوفي نبولي لاتتغشمر عاد والله نحبكربي يطمنا عليك".

وقالت آخرى : "الله يشافيه ويعافيه ويگومه بالسلامه ، الصور اللي طلعتله صعبه والله .. بس مو معقوله اكو نماذج حيل قذره اللي ماخذين الموضوع ضحك واستهزاء وشماته شنو من بشر انتوا ، هاي حياه وموت !!".

يذكر أن سيف نبيل هو مطرب ومغني وملحن عراقي شاب، نشأ يوم 4 آذار سنة 1968 في بغداد، وبات مشهورا عقب إصداره عدد من الأغاني والألبومات الناجحة، حيث أحيا قبل فترة وجيزة حفلات كبيرة في السعودية ومصر وعدد آخر من الدول العربية والخارج.