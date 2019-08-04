شاهد: "باور بنك" يزعزع أمن أحد مطارات تايلند

أثار "باور بنك"، كانت تحمله سائحة في حقيبتها، حالة من الفوضى وزعزعة الأمن في مطار شيانغ ماي الدولي، في شمال تايلاند، الأحد المنصرم، بسبب انفجاره داخل حقيبتها.

اشتعلت النيران داخل حقيبة سائحة، كانت تحملها أثناء تسجيلها الدخول في مطار شيانغ ماي الدولي بتايلند، إثر تواجد "باور بنك" داخل الحقيبة، مما تسبب بانفجار داخلي، ودفعها للهروب بعيداً.

ويشار إلى أن كاميرات المراقبة سجلت لحظة وصول السائحة إلى المطار ورميها حقيبة الظهر على الأرض والهروب بعيداً عنها، مما أثارت الحادثة حالة من الذعر في صفوف السائحين في مطار شيانغ ماي الدولي، وفق سبوتنيك.