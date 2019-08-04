قائمة أرخص المدن سياحياً وبتكلفة أقل

صنفت شركة DayBreakHotels، مدينة روما الإيطالية كأرخص المدن في السياحة، لما تتمتع به من آثار قديمة وأسعار أقل من غيرها، وتعد أكبر مدن إيطاليا من حيث المساحة والسكان، وتصل تكلفة 404.70 دولار في المتوسط للفرد الواحد.

ونشرت الشركة، قائمة بأرخص المدن السياحية لعام 2019، حيث تربعت مدينة روما على القائمة، متقدمة على عدد من المدن المشهورة، فيما حصلت باريس أغلى المدن، بمتوسط إنفاق 789.81 دولار أمريكي، وهو ضعف تكلفة في روما، ومدينة دبي المرتبة الثالثة كأرخص المدن السبع بمتوسط بلغ 422.90 دولار للفرد الواحد.

الدراسة ضمت مقارنة بين أسعار أكثر المناطق السياحية رواجا، لتحتل روما الصدارة متفوقة على باريس، ونيويورك، وميلان، ولندن، ودبي، وبرلين، وفقاً لموقع سبوتنيك.

واعتمد معدو الدراسة على عدد من العوامل كمتوسط تكلفة الغرفة الفردية في فندق والمواصلات من المطار والمناطق السياحية بالإضافة للوجبات الغذائية في مطاعم مختلفة الدرجات بالإضافة لتكلفة الجعة "مشروب كحولي".