معلم يُصبح ملياردير عبر تطبيق بقيمة 6 مليارات دولار

نجح المعلم الهندي السابق بايجو رافيندران (37 عاما)، بتطوير تطبيق تعليمي، خلال سبع سنوات، بلغت قيمته السوقية نحو ستة مليارات دولار، جعلته ينضم إلى قائمة المليارديرات، كما ويسعى إلى نقل خدمته إلى الشواطئ الأمريكية بحلول أوائل 2020.

أشارت وكالة بلومبيرغ الأميركية إلى أن رافيندران التحق بنادي المليارديرات بعد أن جمعت شركة "فكر وتعلم" أو "ثينك آند ليرن" تمويلات بقيمة 150 مليون دولار في وقت سابق من الشهر الجاري، ووفرت هذه الصفقة نحو 5.7 مليارات دولار للشركة التي يمتلك فيها المؤسس أكثر من 21%.

وتزامن إبرام الصفقة مع إعلان أن تطبيق الشركة "بايجو" -سمي على اسم المعلم الهندي- سوف يتعاون مع شركة والت ديزني وينقل خدمته إلى الشواطئ الأميركية بحلول أوائل 2020.

Advertisements

وجاء تطبيق بايجو لتطوير التعليم الهندي، كما ويسعى في خطوات مستقبلية للتطوير على الصعيدين الجغرافي والابداعي.

ويشار إلى أن شركة والت ديزني من خلال تطبيق بايجو تعتمد في شخصياتها مثل "سيمبا" في فيلم "الأسد الملك" أو "آنا" بطلة فيلم "فروزين" التي تضطلع بمهام لتدريس الرياضيات واللغة الإنجليزية للطلاب من الصف الأول إلى الثالث، حيث تظهر الشخصيات في مقاطع فيديو متحركة وألعاب وقصص واختبارات تفاعلية، وفق الجزيرة.

ويذكر وفق بلومبيرغ، أنه بالفترة الأخيرة بدأ عدد كبير من الشباب في الهند بالخوض في مجال ريادة الأعمال وبدأوا بالانضمام إلى قائمة الأثرياء في الهند، دعماً لاقتصاد بلادهم، وكان"بايجو" واحداً منهم خلال الفترة الأخيرة، بفضل تطبيقه التعليمي الذي بات يتضاعف العمل به في الهند بالتزامن مع الانتشار الكبير لشبكات الانترنت والهواتف الذكية، ووفق توقعات الوكالة بأنه من المحتمل أن يتضاعف سوق التعلم عبر الانترنت في الهند إلى 5.7 مليارات دولار بحلول عام 2020.