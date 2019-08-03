اجابات امتحان الرياضيات م4 2019 صيفي في الأردن

تبدأ اليوم الامتحانات النظرية لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل"، وفق رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الدكتور عبدالله سرور الزعبي.

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وتوقع الزعبي أن يتقدم للامتحان 4811 طالبا وطالبة من 45 كلية جامعية متوسطة، بينهم 2081 موزعين على 95 تخصصا، ضمن الخطط الدراسية القديمة، اذ سيتقدم للورقة الأولى 1232، والثانية 1524 والثالثة 1686.

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أما من سيتقدمون للامتحان على الخطط الجديدة فعددهم 2730 موزعين على 57 تخصصا، اذ سيتقدم للورقة الأولى 2730، والثانية 2730 والثالثة 2730.

ومن بين من سيتقدمون للامتحان 3673 من المنتظمين الذين يتقدمون للامتحان لأول مرة، و987 معيدا سبق لهم وأن تقدموا له، ولم يحققوا متطلبات النجاح، و151 يتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم، ليتمكنوا من التجسير إلى الجامعات.

وقال الزعبي إن الامتحان النظري يعقد في 12 مركزا، موزعة على المحافظات، بينها 8 في كليات جامعة البلقاء التطبيقية، و2 في الكليات الخاصة وتشرف عليها الجامعة، ومركز للكليات العسكرية، وآخر في الكلية التقنية/ الطفيلة، ويشرف عليه حوالي 700 مراقب وفني.