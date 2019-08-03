رابط معبر باب الهوى اجازة العيد الاضحى 2019 (استئناف التسجيل)

أعلنت ادارة معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا إحصائية اللاجئين السوريين الذين دخلوا سوريا خلال إجازة عيد الأضحى للعام 2019، حتى تاريخ اليوم

باب السلامة * باب جرابلس * معبر باب الهوى

وقال مدير المكتب الإعلامي في المعبر، مازن علوش، في تصريحات صحفية، إنه حتى تاريخ اليوم، السبت 3 من آب، دخل 23 ألف لاجئ سوريا لقضاء الإجازة، متوقع وصول عددهم إلى 40 ألف شخص.

وكان المعبر فتح باب التسجيل لإجازة عيد الأضحى، الشهر الماضي، وأكد أن الدخول بدأ الاثنين 22 من تموز، ولغاية الجمعة 9 من آب.

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أما عن اللاجئين في تركيا فقد واجهوا صعوبات في التسجيل، حيث أغلق الرابط بعد أيام دون توضيح الأسباب من جانب المعبر، قبل أن يعود المعبر ويفتح رابط التسجيل مجددًا.

وأكد علوش أنه لا يوجد موعد محدد لفتح رابط التسجيل، إذ يفتح لدقائق كل عدة أيام ويتم التسجيل فيه بعدد محدد من السوريين.

وكانت المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا (معبر باب السلامة وجرابلس وباب الهوى) أعلنت، في أيار الماضي، فتح أبوابها أمام السوريين في تركيا الراغبين بقضاء إجازة عيد الفطر في سوريا.

وسمح باب الهوى حينها لحاملي وثيقة التسجيل الأولى (إشعار البصمة) بالقدوم ضمن إجازة عيد الفطر على أن تكون لديهم ورقة حجز موعد.