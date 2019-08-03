إلغاء تصوير فيلم في الأردن بسبب اليهود

ألغى مخرج أردني العمل بفيلم كان مقررًا تصويره جنوب البلاد، بعد إثارته جدلًا واسعًا لتضمنه ما قيل إنها ادعاءات حول ”حق“ اليهود في فلسطين والبتراء الأردنية.

وكتب محي الدين قندور، مخرج فيلم "جابر"، المثير للجدل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”تابعت باهتمام كبير الحوار المجتمعي حول فيلم جابر، الذي كان من المفترض أن يبدأ تصويره قبل أيام“.

وأشار إلى أنه ”بعد التشاور مع فريق العمل، فقد رأيت أن الظروف الحساسة الداخلية والإقليمية والدولية التي تمر بها المملكة الأردنية تقتضي منا الوقوف معًا صفًا واحدًا، فقررت إلغاء العمل بتصوير هذا العمل الفني“.

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وبدأ الجدل حول الفيلم، بعد أن أعلن أحد الممثلين الأردنيين المشاركين فيه الانسحاب منه، لأنه يحاول إثبات حق اليهود في فلسطين ومدينة البتراء جنوب الأردن.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت وزيرة السياحة الأردنية مجد شويكة، في اجتماع مع لجنة السياحة في مجلس النواب تشكيل لجنة حكومية، لمتابعة ما أثير حول فيلم ”جابر“.

وأوضحت الوزيرة الأردنية، أن نتائج اللجنة ستكون جاهزة خلال أيام، مؤكدة وفق ما أوردته الوكالة الرسمية أن "الحكومة لن تسمح لأحد بالمس بتاريخ البترا".