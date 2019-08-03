شاهد: فيديو احمد حسن وزينب الذي اثار جدلا واسعا في مصر

أثار الزوجان المصريان أحمد حسن و زينب جدلاُ كبيراً خلال الأيام الماضية من خلال نشرهما مقاطع فيديو لطفلتهما الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها الأيام على الانترنت بغرض التربح من ورائها.

وشمل الفيديو الذى بثه أحمد حسن وزينب، تحركاتهم لتسجيل طفلتهما واستخراج شهادة الميلاد، وانهالت التعليقات السلبيه على الفيديو، ووصف البعض الطفله بالأسوء حظ فى التاريخ، بسبب تعريض الطفله للخطر.

في المقابل، بث أحمد حسن وزينب مقطع فيديو جديد لطفلته على قناته على يوتيوب، بعد تطعيمها واستخراج شهادة ميلاد لها، رغم حالة الجدل التى أثراها اليوتيوبر، بعد بث المقطع الأول.

من جانبها، قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس أبلغ النائب العام، بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.