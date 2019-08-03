شاهد: كاظم الساهر يصاب بالرعب بسبب فتاة

أطل المطرب العراقي كاظم الساهر ليل أمس الخميس، على جمهوره العريق في لبنان الذي لعب بأحرف اسمه وأطلق عليه (كاظم الساحر).

ووسط سحر المكان الجبلي ونسمات قصر بيت الدين الشهابي، عج المسرح بالجمهور وانتشر الحضور على أسطح المنازل القريبة وشرفاتها، وفقا لرويترز.

وبين أغنية وأغنية، كانت السماء تمطر ورودا على الساهر من جمهور المقاعد الأمامية وسط تصفيق الحضور. لكن معجبيه لم يكتفوا بالزهور، وأقدمت فتاة عشرينية على اقتحام المسرح بينما كان يشدو بأغنية (عيد العشاق).

واعتلت الفتاة المسرح لدى وصوله إلى مقطع (حبيبتي حبيبتي حبيبتي، اشربي شيئا من الحلم معي، اشربي شيئا من الوقت معي)، وحاول طاقم الحراسة منعها لكنه رفض وأصر على التقاط صورة معها بعد أن أوقف الغناء لدقائق وقال لها "أرعبتيني"