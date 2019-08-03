شاهد: ماغي بوغصن تكشف عن قصة حبها مع باسم ياخور

أثارت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، صدمة صديقها الفنان باسم ياخور، وجعلته يتلعثم في الحديث معها، وذلك عندما سألته عن علاقة الحب التي جمعته بها في الماضي.

وقالت "بوغصن"، خلال استضافتها ببرنامج ”أكلناها“، الذي يقدمه ياخور : "خلال تواجدي بسوريا صار في علاقة حب أنا وإياك بوقتها اتفقنا ما نخبر حدا، مؤخرًا أعلنت عن السر لزوجي، مرتك بتعرف بالموضوع؟".

وردّ ”ياخور“، مستعجبًا من سؤالها، قائلًا: "ما فهمت السؤال، هيدا السؤال ما فيه احتمالات، الاحتمال الوحيد تبعه إنك تقضي عليا نهائيًا، شو هالمزحة هي".

وكشفت "بو غصن"، أنها مجرد مزحة لا أكثر، قائلة: ”أكيد عم أمزح معك ومش هيدا السؤال، نحن طول عمرنا رفقا ومثل الأخوة“، مبينة أن زوجته تعلم بهذا المقلب الذي نفذته معه في البرنامج.

وكانت الفنانة اللبنانية ماغي بوغضن، قد تعرضت إلى وعكة صحية خلال الفترة الماضية، وعلى أثر ذلك تم نقلها إلى المستشفى، حتى تماثلت للشفاء.