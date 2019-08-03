فيديو: الفنانة نضال الجزائرية تحظى بتعاطف كبير على مواقع التواصل

توجهت الفنانة نضال الجزائرية بالمناشدة، للسلطات المحلية في بلدية الرغاية شرق العاصمة الجزائرية، لمنحها سكن يضمن لها كرامتها وكرامة ابنائها، وذلك خلال لقاء تلفزيوني مفصل.

وتحدثت الفنانة نضال بكل حسرة وألم معانتها، عن ليلة رعب عاشتها رفقة ابنائها وعائلتها ليلة اول امس اثر رياح شهدتها بلدية رغاية وتسببت في سقوط جزء السقف، داعية لتوفير لها عمل لائق وسكن لائق يضمن لها كرامتها وكرامة أبنائها وعائلتها.

وقالت الفنانة نضال: "أتحدث كمواطنة وليس كفنانة ، من حقي أن يكون لي ولعائلتي سكن لائق"، متسائلة: "لاي وقت يبقى الفنان مهمش ويعاني في صمت أمام مرأى السلطات المعنية".

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وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامنية مع الفنانة نضال الجزائري، مطالبين السلطات المحلية بمنحها سكن لائقا في أقرب الآجال، حيث لاقت الحملة تعاطفًا كبيرًا وواسعا من جميع المدن والمحافظات.