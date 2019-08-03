شاهد: طبيب مراكش يشعل مواقع التواصل في المغرب

أشعلت فضيحة طبيب مراكش مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب، وذلك بعد ساعات من انتشار فيديوهات غير لائقة لها علاقة بذات القضية المثارة.

من جهتها، قضت غرفة الجنايات باستئنافية مراكش بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق "طبيب مراكش" بمنطقة سيتي فاضمة بإقليم الحوز والقاضي بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا، وذلك بعد متابعته من أجل تهمة هتك عرض سبع طفلات واغتصابهن والتسبب في افتضاض بكارة بعضهن، مستغلا تدريسه لهن بمسجد الدوار.

Advertisements

وكانت جلسة محاكمة "الطبيب" قد عرفت مواجهة قوية بين المتهم بهتك عرض الطفلات السبع والضحايا اللواتي أكدن أمام هيئة الحكم تعرضهن للاستغلال الجنسي من طرف الفقيه الذي كن يدرسن عنده بمسجد الدوار، فيما نفى المشتبه به كل أقوال الضحايا وأنكر التهم الموجهة له.

وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش "الطبيب" المذكور بتهم استدراج فتيات تقل أعمارهن عن 18 سنة، وهتك أعراضهن باستخدام عنف نتج عنه فقدان بكارة بعضهن.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أواخر شهر ماي من السنة الماضية، بعدما تقدم شاب من دوار “بيحلوان” لخطبة فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، إذ قامت بعد تتمة الخطبة وتحديد موعد الزواج بالهروب نحو مدينة الدار البيضاء مخافة افتضاح أمرها، ما حذا بأسرتها للبحث عنها، ليتم رصدها بالمحطة الطرقية أولاد زيان من طرف أحد معارف عائلتها، الذي أرجعها لبيت أسرتها.