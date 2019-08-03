تردد قناة مكملين الجديد على النايل سات 2019

قامت قناة مكملين التى تبث من تركيا، ببث أغنية "بالورقة والقلم"، وتم تركيبها على بعض المشاهد المفبركة لتخرج الأغنية عن مضمونها بعد فبركتها من قبل إعلام الإرهاب.

عرض المحتويات الفنية إلى جانب الأفلام والمسلسلات أمر ليس بجديد، ودائماً ما تفعل هذه القنوات التى تبث من الخارج مثل هذه الأفعال نظراً لعدم وجود محتوى لديهم، بالإضافة إلى تسخير هذا المحتوى فى تسلية المواطنين.

وأصبحت البرامج التى تبث على قناة مكملين فى ورطة كبيرة، فبعد أن تم كشف قضية المكالمات الهاتفية التى تفضح وتهاجم الكثيرين وتخصيصهم برنامج "الو مكملين" 30 ثانية فقط للمتصلين فى مصر الذين لا يتفقون مع توجهات البرنامج الإخوانى، لجأت الجماعة لحيلة جديدة.

ولجأت الجماعة فى البداية إلى تغيير خطتها لعدة مرات ففى البداية لجأت إلى تخصيص 30 ثانية فقط أمام المتصلين الذين لا يتوافقون مع توجهات البرنامج، ثم جعلوا تلقى الرسائل عبر الواتساب فقط، ثم لجأت لحيلة أن تعطى الوقت للمتصلين ثم تسخر من الذين لا يتوافقون مع سياساتهم التحريضية. وفق "اليوم السابع"

تردد قناة مكملين: نايل سات 11012 أفقي