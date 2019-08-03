حقيقة تقديم اجازة عيد الاضحى 2019 في السعودية

أعلنت السعودية اليوم السبت، رسميا فترة إجازة عيد الأضحى لعام 2019، حيث نشرت وزارة الخدمة المدنية، بيانا في موقع "تويتر" حددت من خلاله أيام الإجازة.

وقالت الوزارة في البيان، إن الإجازة ستبدأ من نهاية دوام يوم الاثنين 5 أغسطس (الموافق 4 ذي الحجة)، وتنتهي يوم الأحد 18 أغسطس، (الموافق 17 ذي الحجة)، ويظهر أن إجازة عيد الأضحى في السعودية للعام الجاري ستكون 12 يوما.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت كل من السعودية ومصر، أن يوم الأحد الموافق 11 أغسطس/آب المقبل، هو أول أيام عيد الأضحى، والسبت هو يوم الوقوف بعرفة.

فيما خالفت التوقيت كل من المغرب وسلطنة عمان، بحيث يكون الاثنين هو أول أيام عيد الأضحى المبارك في هاتين الدولتين، فكل عام والأمتين العربية والاسلامية بألف خير.