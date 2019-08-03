الاكثر مشاهدة اليوم - المخرج “خالد يوسف” عن فيديوهاته الإباحية : الرذيلة كانت في غرفة مغلقة ويوجد...

صحيفة الخليج 365- وكالات : بثت قناة «بي بي سي»، لقاء مع البرلماني والمخرج خالد يوسف، تحدث فيه عن أمور سياسية، كما رد على بعض الأسئلة الشائكة بخصوص الفيديوهات الإباحية المتورط فيها فنانات وأخريات معه.

وأشار “يوسف” إلى أن ذلك مسألة «خصوصية» ولا توقعه تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدًا أن : تواجده في غرفة مغلقة سواء هو أو غيره يندرج تحت بند الخصوصية، ولا يوقعه تحت طائلة القانون.

وأضاف:لا أستطيع الحديث عن الفتيات اللاتي تم القبض عليهن لأنه يوجد حظر نشر، في إشارة منه إلى الفنانتين والراقصة والإعلامية وسيدة الأعمال المتهمات في القضية.

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وتابع يوسف:« يوجد رذيلة في غرفة مغلقة، ولكن الجاني هو من قام بتسريب هذه الفيديوهات، ويوجد تسييس للأمر، وهي قضية مفتوحة منذ العام 2015، وحتى اللحظة لم تتحرك السلطات المصرية تجاه القبض على الجاني».

وعن إسقاط الحصانة البرلمانية، وبالتالي عضويته من البرلمان قال:لابد أن يحدث استدعاء من قِبل النائب العام، وأريد أن أمثُل للتحقيق كي أرى تهمتي.

وتابع:تلقيت الدعم من الكثيرين، لكن غالبيتهم خائفون، ويتحدثون معي عبر وسائل اتصال مختلفة وليس الهاتف، لأنهم ربما يلحق بهم ضرر أو لا يعملوا فيما بعد.