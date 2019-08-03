منظمة حقوقية تطالب بمحاكمة اسهى قيقانو لدعوتها حرق الفلسطينيين بافران هتلر

دعا المتحدث الرسمي لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان ودراسات الشرق الأوسط وشمال افريقيا زيدان القنائى، اليوم السبت، القضاء اللبناني ب فتح تحقيق عاجل في دعوة الفنانة اللبنانية سهى قيقانو لحرق الفلسطينيين بافران هتلر.

واعتبرت المنظمة، وفق ما وصل "سوا"، تلك الدعاوى دعوات للفتنة الأهلية داخل لبنان وتحريض واضح على العنصرية والكراهية وهو ما يستوجب محاكمة عاجلة لأصحاب تلك الدعوات العنصرية.

وطالبت المحامين بلبنان برفع دعاوى قضائية أمام القضاء اللبناني لمحاكمة الفنانة اللبنانية سهى قيقانو بسبب دعواتها العنصرية وتحريضها على قتل الفلسطينيين داخل لبنان.