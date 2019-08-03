التكبير في عشر ذي الحجة وفضله وصيغته- تحميل تكبيرات عيد الأضحى

تبدأ احتفالات عيد الأضحى المبارك لدى المسلمين في العاشر من ذي الحجة من كل عام ويسبقه يوم عرفة أو "وقفة عرفة" بطقوسه المحببة من التكبير والتهليل، فيما يبدأ التكبير من بداية العشر الأولى من ذي الحجة.

ذكرت العشر الأولى من ذي الحجة في قوله تعالى:" ويذكروا اسم الله في أيام معلومات" بحسب تفاسير أهل العلم، وورد عن ابن عباس رضي الله عنه:" واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق"، وكتب في الأثر بأن ابن عمر وأبو هريرة كان يخرجان في السوق بين العامة في العشر الأولى من شي الحجة ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.

أوقات التكبير في العشر من ذي الحجة

يأتي التكبير في عشر ذي الحجة إما بشكل مطلق من بداية العشر وحتى نهاية أيام التشريق ولا يقيد بتوقيت وإما بشكل مقيد من صلاة الفجر في يوم عرفة وحتى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق.

صيغ التكبير

اختلفت صيغ التكبير في العشر من ذي الحجة الواردة عن الرسول صلى الله عيه وسلم فأولها" الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً" كما وردت صيغة ثابتة عن ابن مسعود رضي لله عنه:" الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد"، والصيغة الثالثة الثابتة عن ابن عباس:" الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله اكبر ولله الحمد".

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وبذلك أتاح علماء المسلمين التكبير بأي صيغة يرتاح لها المسلم اذا لم يحدد الرسول صيغة واحدة وألزمها لهم.

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فضل التكبير في العشر من ذي الحجة

يعتبر التكبير من صيغ الذكر المستحب للمسلم في هذه الأيام المباركة التي أقسم الله تعالى بها في قوله "والفجر وليالٍ عشر".

ويزداد الأجر في العشر الأوائل من ذي الحجة وقد وردت في هذه الأيام أحاديث نبوية كثيرة تبرز فضل العمل في هذه الأيام كقوله صلى الله عليه وسلم:" عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- إنَّ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: "ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذِه؟ قالوا: ولَا الجِهَادُ؟ قَالَ: ولَا الجِهَادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بنَفْسِهِ ومَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بشيءٍ".