مطار عربي في قائمة أفضل مطارات العالم

نشرت دراسة من شركة AirHelp لتصنيف أفضل مطارات على مستوى العالم، من خلال مؤشرين هما: الإلتزام بجدول الرحلات وسعر مواقف السيارات.

وحصل مطار شيريميتيوفو الدولي الروسي، على المركز الأول وتم الاعتراف به كأفضل ميناء جو في العالم، وفقاً لتنصيف الشركة البريطانية المتخصصة في عالم الطيران.

واحتل مطار شيريميتيوفو الدولي المركز الأول بأعلى مجموع نقاط 6.50 نقطة بثمانية مؤشرات، منها مراعاة مواعيد الرحلات ومواقف السيارات الرخيصة التكلفة.

و تشير الدراسة إلى أنه في شيريميتيفو، تتأخر 6٪ فقط من الرحلات الجوية لأكثر من 15 دقيقة، وهو أفضل مؤشر على هذا الكوكب، ويعد المطار الروسي أيضًا من بين أفضل ثلاثة موانئ جوية في العالم من حيث عدد صالات الانتظار المتاحة

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كما أخذت الدراسة في الاعتبار فئات مثل تقديرات Google، وجودة الطعام في المطارات وتوافر المتاجر في مجمعات المطارات ومستوى الخدمة في فنادق المطارات.

أما مطار حمد الدولي في الدوحة، يعد من قائمة أفضل عشرة مطارات في العالم، بناءً على الجودة ومراعاة مواعيد الرحلات والإلتزام وجودة الخدمات التي تقدم في المطار للمسافرين.

و كما تضمنت أفضل عشرة مطارات في العالم مطارات: سووانافوم (بانكوك)، وكوبنهاغن (الموجودة في مدينة كوبنهاغن التاريخية - روسكيلد)، وخوسيه ماريا كوردوفا (ميدلين)، وأديلايد (أديليد)، وكالغاري (كالغاري)، وإل دورادو (بوغوتا) ومطار حمد (الدوحة)، وفقاً لموقع سبوتينك

ويشار الى ان مطار لندن هيثرو حصل المرتبة الثانية، ومطار بياركو في جزيرة ترينيداد في المركز الثالث، حيث يشمل هذا التصنيف 106 أكبر مطارات في العالم.