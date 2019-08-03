السعودية: رابط التسجيل في وظائف مديرية الصحة في القريات

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة القريات اليوم السبت عن بدء استقبال طلبات التسجيل في وظائف المستخدمين لحملة الثانوية العامة حتى يوم غد الاحد الرابع من أغسطس.

وبحسب المديرية تتوفر وظائف شاغرة بمسميات سائق (بند المستخدمين - المرتبة 33)، مراسل (بند المستخدمين - المرتبة 32)، خادم صحي (بند المستخدمين - المرتبة 33) .

رابط التقديم لوظائف المديرية العامة للشؤون الصحية في محافظة القريات

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واشترطت صحة القريات أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، وأن يكون عمر المتقدم من 18 فما فوق، وألا يتجاوز 35 سنة، ويكون المتقدم لائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم على المتقدم بحدّ شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

كما يشترط في المتقدمين لوظائف مديرية الشؤون الصحية في محافظة القريات ألا يكون

مفصولًا من إحدى وظائف الدولة لأسباب تأديبية، وأن يكون مقدمًا في نظام (ساعد) بنظام الخدمة المدنية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

ودعت المديرية إلى ارفاق جميع المستندات المطلوبة حتى لا يتم استبعاد الطلب، وإرفاق رخصة القيادة للمتقدمين لوظيفة سائق، وتوفر خبرة سنتين بالنسبة لوظائف المرتبة (32)، وتوفر خبرة 4 سنوات بالنسبة لوظائف المرتبة، بحسب "سبق".