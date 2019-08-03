مطالبة بفتح تحقيق مع احمد حسن وزوجته بسبب استغلال طفلتهما

قرر النائب العام المستشار المصري نبيل صادق، فتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة والأمومة، بشأن نشر مقاطع فيديو للطفلة وتعرضها للخطر، مما أثار غضب الكثيرون.

وتعود مقاطع الفيديو للطفلة أيلين، ابنة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، والتي انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب المتابعين بسبب طريقة تعامل والديها معها، وإظهارها أمام العلن وفي الشمس ، معتبرين ذلك استغلال الطفلة لتحقيق أرباح من اليوتيوب.

وجاء قرار النائب بعد تقديم بلاغات إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتهمون فيها الأبوين بـ"استغلال الطفلة تجاريا"، وبدوره تقدم ببلاغ للنائب العام نبيل صادق.

العقوبة المتوقعة في حالة إثبات الاستغلال التجاري؟

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رغم أن إثبات الاستغلال من عدمه يرجع للقاضي، إلا أنه في حالة إثبات جريمة الاستغلال التجاري للطفلة، تحكم المحكمة على المتهم، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام اثنين من اليوتيوبر المشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي والمتزوجين باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، حيث قاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كانا يقوما بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الطفلة.

وقام الاثنان بأفعال تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات بـ "تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد"، وفقاً لموقع اخبارك.

أحمد حسن وزوجته زينب هما يوتيوبر شهيران من مصر، أول أطفالهما هي إيلين، و ينشران لها مقاطع فيديو باستمرار على منصة اليوتيوب، حظت بملايين المشاهدات، وهو ما جعلهما يجنيان أموالا طائلة.