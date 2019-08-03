شاهد: تداول صور للإعلامية لجين في عمر الطفولة

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصور تظهر فيها الإعلامية السعودية لجين عمران، وهي في عمرالطفولة مع عائلتها، وعبروا عن إعجابهم بأناقتها.

ونشرت لجين بعض من الصور ومقاطع الفيديو على إحدى حسابتها الشخصية، وبدتفي إحدى الصور وهي ترقص في حفل مرتدية فستان أبيض، وظهرت صورة أخرى برفقة شقيقها خالد، وكتبت تعليق قائلة: " أتوقع عمري 4 سنوات، مع خالد أخوي في أميركا عند شلالات نياغارا".

وتظهر صورة ثالثة لها مع شقيقها الآخر باسل، وكتبت عليها: " مع أخوي باسل في سنغافورة قبل ما يقرع… وواضح إنه خايف من الفيل."، وفقاً لموقع سوشيال بالعربي.

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ويذكر أن لجين عمران إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زادت شهرة منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.