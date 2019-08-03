تفاصيل وفاة أقدم دوبلير في السينما المصرية عبد الرازق فوزي

توفي أقدم دوبلير في السينما المصرية عبد الرازق فوزي عن عمر يناهز (82) عاماً، أمس الجمعة، إثر تعرضه لوعكة صحية خطيرة أثناء مرحلة صراعه مع المرض، أودت بحياته وتم الإعلان عن وفاته، حيث تم تشييعه ودفته دون مشاركة نقابة المهن التميلية في مصر .

ويشار إلى أن عبد الرازق فوزي أشهر " دوبلير" في السينما المصرية، الذي جسد العديد من المشاهد في ابرز الأفلام المصرية بصفة دوبلير حاصل على بطولة مصر في كمال الأجسام والمصارعة الرومانية في الخمسينات، وفق موقع الفن.

كما أن عبد الرازق فوزي سجل أعلى قفزة في تاريخ الأكشن من ارتفاع 28 مترًا أعلى سور القلعة في الفيلم الأجنبي "الخرطوم".

ويذكر أن آخر ظهور لأشهر دوبلير في مصر عبد الرازق فوزي كان من خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع اسعاد يونس، ودار الحوار حول أخطر المشاهد التي عمل بها بالسينما، وكان مشهد لانقلاب السيارة في فيلم "صراع الأيام".