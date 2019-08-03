المغرب تخالف المعهود وتنفرد بموعد عيد الأضحى 2019

تفاجئ المغربيون بإعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب أمس الجمعة أن السبت 3 أغسطس هو غرة شهر ذي الحجة.

وبحسب اعلان الأوقاف المغربية يكون موعد وقفة عرفة في المغرب الأحد 11 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2019 الاثنين 12 أغسطس.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد انهت مراقبة هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440 هـ موافق 1 أغسطس 2019 م

اقرأ/ي أيضاً: موعد إجازة عيد الأضحى 2019 في مصر وعدد أيام الاجازة

وعليه فإن شهر ذي القعدة يكون استكمل الثلاثين يومًا، ويكون فاتح شهر ذي الحجة هو يوم السبت 3 أغسطس 2019م، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الاثنين 10 ذي الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019، بحسب "مصراوي".