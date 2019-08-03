الاكثر مشاهدة اليوم - "خالد يوسف": نهاية وشيكة لنظام السيسي...

قال البرلماني والمخرج المصري، خالد يوسف ، إن هناك إرهاصات واضحة لنهاية النظام الحالي، معتبرًا أن العبث في الدساتير تكون فيها نهاية الأنظمة.

وكان يعلق بذلك على التعديلات الدستورية المطروحة في البرلمان وتستهدف خصوصًا زيادة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، مع السماح للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بالترشح حتى عام 2034.

وأضاف يوسف في مقابلة مع فضائية "بي بي سي" العربية، أن "الأنظمة تستنفذ نفسها عندما تعبث بالدساتير وتؤسس لأشكال لم يتفق عليها مع الشعوب".

وردًا على سؤال هل هذه إرهاصات نهاية النظام الحالي، أجاب: "بكل تأكيد، حتى وإن طالت قليلاً، العبث بالدساتير تكون فيها نهاية الأنظمة، أيًا كانت النهاية، تداول سلمي أو ثورة".

وأوضح أن التعديلات المقترحة ليست بمثابة تعديلات "بل تشويه للدستور".

Advertisements

وحول اتهامات موجهة له بفيديوهات مخلة للآداب، قال: "هناك تسييس لقضية الفيديوهات، موجودة منذ 2015، وتقدمت ببلاغ رسمي ورغم ذلك تركوا الرذيلة تنتشر على مدار 3 سنوات ونصف ولم يقبضوا على الجاني، وبين الحين والآخر يتم التلويح بها".

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت فيديوهات مخلة بالآداب، تم القبض على من ظهر فيها وعددهن 4 فتيات بينهن فنانات مشهورات قبل أن يتم حظر النشر فيها من قبل النيابة العامة.

ويتواجد المخرج المصري في العاصمة الفرنسية باريس وأكد اكثر من مرة أنه سيعود للقاهرة، فور توجيه اتهام رسمي له.