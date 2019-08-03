شاهد: تطاير الأسماك في بحيرة بعد صعقة كهربائية

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نشرته دائرة الحياة البرية والثروة السمكية يظهر فيه تطاير مئات الأسماك من بحيرة أمريكية، عقب اصابتها بصعقة كهربائية.

وأظهر الفيديو، الذي نشرته دائرة الثروة السمكية في ولاية كنتاكي الأمريكية، صيادين اثنين فوق مركب صغير يعوم على مياه راكدة، و أخذت مئات الأسماك تتقافز في حركة سريعة حول الزورق الصغير، محدثة دويا هائلا في المكان.

وانهمك الصيادون في جمع العديد من هذه الأسماك المتوسطة الحجم

وذكرت السلطات المحلية أن موظفي صيد الأسماك جمعوا عددا كبيرا من المخلوقات المائية، مستعملين أداة كهربائية.

والسمك الذي استهدف بالصعق هو الشبوط الشائع أوالكارب الآسيوي، الذي جلبته الولايات المتحدة قبل نحو أربعة عقود للسيطرة على الطحالب والطفيليات في المزارع المائية والأنهار.

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لكنه بات الآن يهدد الطعام المتاح لبقية الأسماك، لذلك، ذكرت السلطات أن خطوة الصعق جاءت من أجل حماية المخزونات الأخرى من السمك، وفقاً لموقع سكاي نيوز

وجرى توزيع السمك المصطاد في بحيرة باركلي على الصيادين التجاريين من أجل بيعه في الأسواق.