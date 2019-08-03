موعد إجازة عيد الأضحى في مصر وعدد أيام الاجازة

أكدت المحكمة العليا السعودية أن يوم الجمعة الثاني من أغسطس 2019 هو غرة شهر ذي الحجة وعليه سيكون يوم وقفة عرفة التاسع من ذي الحجة 10 أغسطس 2019 وعيد الأضحى يوم الاحد 11 أغسطس.

وستكون إجازة عيد الأضحى من يوم الجمعة 9 أغسطس والسبت 10 أغسطس إجازة رسمية لكافة العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وأيام العيد من 11 أغسطس حتى 14 أغسطس والخميس 15 أغسطس إجازة والجمعة والسبت إجازة رسمية على أن يبدأ عمل قطاعات الدولة يوم الأحد 18 أغسطس.

ومن المقرر ان يحصل موظفي القطاع الخاص على أجر كامل لليوم الأول والثاني من العيد

وأضح بيان رئاسة الوزراء المصري بأن اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر من ذي الحجة سيكون عطلة رسمية بالقطاع الخاص، وكل من يشمل من العاملين المخاطبين بقانون العمل المصري برقم 12 لعام 2003 الخاص بالقطاع الخاص، والمعدل بقرار وزاري برقم 49 لسنة 2009 الذي اختص فيه تحديد أيام الأعياد والتي تعتبر قانوناً إجازة رسمية بأجر كامل.

كما يحصل موظفو القطاعين الحكومي والخاص على إجازة رسمية يوم 29 أغسطس بمناسبة رأس السنة الهجرية ويوم الاحد 6أكتوبر بمناسبة عيد النصر 73 ويوم السبت 9 نوفمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحسب "عرب نيوز".