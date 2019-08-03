سوق عكاظ يشهد مشاركة فارسات في عروض الفرسان لأول مرة

شاركت فارسات سعوديات في عروض الفرسان الذي يقام في سوق عكاظ كل عام والذي يخص الفرسان الذكور فقط في تغييرات نوعية تشهدها السعودية لأول مرة.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية، بأن الفارسات قدمن عروضا مذهلة إلى جانب الفرسان نالت استحسان الحضور، وذلك في ثاني أيام سوق عكاظ.

وأشارت إلى أن عروض "فرسان عكاظ" أقيمت على مساحة 20 ألف متر مربع بمشاركة 30 فارسا وفارسة، من مختلف الدول المشاركة.

وبحسب صحيفة "عكاظ" يستضيف المهرجان في نسخته الثالثة عشرة ، 11 بلدا عربيا تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي ضمن "حي العرب" الذي يضم أجنحة الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، ولبنان، وتونس، والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع وفقاً لروسيا اليوم.