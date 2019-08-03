مديحة كامل جاسوسة إسرائيلية وبطلة قومية وأم بلية ولوزة

يحتفل محرك البحث جوجل بذكرى ميلاد الفنانة المصرية الراحلة مديحة كامل الـ 73 مستعرضاً بصمتها الفنية الخالدة مع قامة من نجوم الساحة المصرية.

ولدت مديحة كامل في الثالث من أغسطس عام 1948 في مدينة الإسكندرية وتلقت تعليمها في مدينة القاهرة في كلية الآداب في جامعة عين شمس، لتدخل بعدها عالم الأزياء حيث عملت مجال عروض الأزياء قبل دخولها في التمثيل.

قدمت مديحة كامل العديد من الأدوار الصغيرة حتى سطع نجمها في بطولة فيلم 30 يوم في السجن إلى جانب وجوه السينما المصرية سمير غانم وجورج سيدهم وفريد شوقي.

بعد انطلاقتها المبهرة خفت نجم مديحة كامل لعامين متتالين لم تظهر فيهما بأعمال سينمائية البتة، ثم عادت في أدوار صغيرة في مصر ولبنان لكنها لم تكن بشهرة أدوارها السابقة، ثم تشبثت بنجوميتها بدور البطولة المطلقة مع محمود ياسين.

مديحة كامل جاسوسة إسرائيلية

تعاونت مديحة كامل في بطولة فيلم الصعود إلى الهاوية مع الفنان محمود ياسين في قصة أبهرت الجمهور المصري وجعلتها تحصد نجاح سنين متراكمة، حيث أدت دور الجاسوسة "عبلة" والتي تعمل لصالح إسرائيل.

ويذكر الجمهور المصري جملة خالدة للفنان محمود ياسين في الفيلم يخاطب بها مديحة كامل بعد القبض عليها وإعادتها إلى البلاد، إذ يقول لها:" هي دي مصر يا عبلة ".





من جاسوسة لبطلة قومية

فتح دور عبلة أبواب البطولات المتتالية لمديحة كامل حيث لعبت أدوراً البطولة النسائية المطلقة في فيلم شوارع من نار إلى جانب الفنان نور الشريف.

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البطولة الثانية أطلقت مديحة كامل لتكون بطلة مصرية قومية في فيلم يتحدث عن فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر.

توالت أعمال مديحة كامل بدور لافت في الكوميديا المصرية في فيلم أذكياء لكن أغبياء مع النجمين عادل إمام وسمير غانم والنجم رشدي أباظة.

مديحة كامل الأم

تألقت مديحة كامل بدور الأم في فيلم العفريت مع الفنان عمرو دياب حيث أظهرت للسينما عاطفتها القوية وحفرت لدى الجمهور قيمة فنية إضافية مع الطفلتين "بلية ولوزة".





أصيبت مديحة كامل بوعكات صحية صعبة جعلتها طريحة الفراش لفترات طويلة بعد معاناة مع ضعف عضلة القلب تراكم المياه على الرئة بشكل مستمر مما أستدعى مكوثها في المستشفى لفترة طويلة.

لم تظهر مديحة كامل إعلاميًا بعد اعتزالها الفن إلا في مقابلة في برنامج "حوار صريح جدا" العام 1995، ولكن تم منع عرض الحلقة بسبب ما قيل أنها شنت "هجوما قاسيا جدا" على الوسط الفني.

توفيت في منزلها في 13 يناير 1997 المصادف الرابع من شهر رمضان بعد أن صلت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، وتم العثور عليها ميتة في ظهر اليوم التالي، بحسب" سكاي نيوز".