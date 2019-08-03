وفاة الفنانة راما شاهين يثير الجدل بين الاعلاميين

بعد الجدل الواسع الذي أحدثه حساب الفنانة راما شاهين ونشر خبر وفاتها وحذفه بعد ساعات خرج أحد أصدقاء الشابة صاحبة الصورة عن صمته ليوضح حقيقة الحساب وعلاقته بصديقته.

وأوضح الشاب اللبناني باسكال معوشي بان الحساب الذي نشر خبر وفاة فنانة تدعى راما شاهين هو حساب وهمي يستخدم حساب شابة لبنانية تدعى لونا زيادة حيث قام أحد الأشخاص السوريين منذ ثلاث سنوات باختراق صفحتها عبر فيسبوك، وذلك بعد أن قام بسرقة حسابها وراح ينشر أخبارًا ملفقة عنها ومنها أنها ممثلة وبأنها أحد نجوم مسلسل باب الحارة، لإحداث بلبلة في الوسط الإعلامي.

وبعد أن فشلت لونا زيادة باستعادة صفحتها، لجأت إلى القضاء ما دفع بهذا الشخص إلى تحويل اسم الصفحة لراما شاهين (شخصية وهمية لا تمت إلى الحقيقة بصلة)، ونشر خبر الوفاة ثم اقفل الصفحة".

الصفحة الوهمية باسم راما شاهين تم اغلاقها بشكل مفاجئ بعد حذف خبر الوفاة والشابة لونا زيادة لم تصدر بعد توضيحاً عبر صفحتهان بحسب "الجديد".