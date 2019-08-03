تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي لفجر السعيد

أعلن فواز عثمان الأمير نجل شقيقة فجر السعيد، بأن خالته غادرت للعلاج في فرنسا بأوامر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، برفقة الفنانة الإماراتية احلام، مشيراً إلى أن حالة السعيد الصحية غير مستقرة.

ونشر فواز عبر صفحته الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً:"صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، والد الجميع، أمر بإرسال خالتي فجر عثمان السعيد للعلاج في الخارج، خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الأمير على رعايته الأبوية الكريمة، ولفتته الإنسانية تجاه أبنائه، داعياً الباري عز وجل أن ينعم على فجر السعيد بالشفاء العاجل".

وأضاف: " إن أمير الكويت أمر بنقلها بطائرة طبية خاصة"، مشيراً إلى أن الفنانة الإماراتية ​أحلام​ قامت بمرافقتها، وفق موقع الفن.

ويشار إلى أن فجر السعيد قد تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة خضعت على إثرها لعلاج مكثف داخل المستشفيات في الكويت، وتم إدخالها إلى غرفة العناية بسبب حالتها الصحية غير المستقرة.