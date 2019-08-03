الفنان السوري ياسر العظمة يرد على شائعات وفاته

نشر الممثل السوري ياسر العظمة، على إحدى حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، معلقاً على ما تم تناقله من اشاعات عن وفاته إثر حادث سير في سوريا، ورد ساخراً في رسالة صوتية.

ووجه ياسر العظمة، عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، رسالة صوتية في مقطع فيديو لمروجي شائعة وفاته، وانتقد فيها كل من ساعد على انتشار هذه الأخبار.

وجاء في رسالة : ”قد قالوا إني قد مت، مع أني حي ما زلت، أأساق إلى رحمة ربي، لو أني مثلًا سافرت!، أيقال بأني مرحوم، لو عن شاشة تلفاز غبت!“، وأردف قائلًا: ”كذب الحاسد والواشي والسوشال ميديا والنت“

وفي وقت سابق، نشرت الصفحة الرسمية للفنان، بشأن ما جرى تداوله حول وفاته، وقد كانت نفت الخبر واعتبرتها شائعات لا أساس لها من صحة، قائلة:" إشاعة ومجرد ترهات الأستاذ ياسر بخير وسلامة والحمد لله”

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ويذكر أن ياسر العظمة مؤلف وممثل كوميدي سوري برزَ من خلال أعماله في مجالي المسرح والتلفزيون، واستمرت قرابة الخمسة والثلاثين عامًا في الدراما السورية، وفقاً لموقع إرم نيوز

ويغيب العظمة عن الشاشة منذ قرابة سبعة أعوام، إذ كان آخر أعماله مسلسل ”مرايا“، وتم عرضه في 2013 ومن إخراج عامر فهد، إلا أنه يُحضّر هذه الفترة لجزء جديد لعرضه في2020