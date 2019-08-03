أول تعليق من هنا شيحة عقب انفصالها عن زوجها

نشرت الممثلة المصرية هنا شيحة، على إحدى حساباتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة عقب انفصالها عن زوجها المصري أحمد فلوكس، معبرة عن سعادتها بعودة شخصيتها الجديدة.

وعلقت شيحة، على صورة نشرتها عبر الإنستغرام :" كل مرحلة قادمة من حياتك تستلزم شخصاً مختلفاً منك، و أهلا بي في جديدي، مرت فترة دون أن نلتقي، سعيدة بعودتي"، وفقاً لموقع الفن.

ويذكر أن هناك خلافات في الفترة الماضية بين هنا وفلوكس، حي انتقلت على إثرها الفنانة المصرية، إلى منزل والدها في منطقة السادس من أكتوبر الماضي، وكان فلوكس قد عقد قرانه على هنا شيحة، أواخر شهر أكتوبر الماضي، في حفل عائلي بسيط، ثم قضيا شهر العسل في مدينة دبي.