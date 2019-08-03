شاهد تفاصيل التسوية الرضائية بين وائل كفوري وأنجيلا بشارة

كشف المحامي أشرف الموسوي، وكيل أنجيلا، عن توصل لتسوية رضائية بين أنجيلا بشارة وطليقها الفنان اللبناني وائل كفوري، بعد خلافات كبيرة حدثت مؤخراً وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المحامي، خلال تغريدة له على الإنستغرام، أنه قد جرى الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بإبنتيهما وأيضاً تم سحب الدعاوى القضائية العالقة في المحكمة، مضيفاً :" تمت بينهما تسوية رضائية شاملة، وأنجيلا بشارة فضلت تقديم التضحية والإيثار من أجل مستقبل ابنتيها"، مؤكدًا أنها تسامحت لإسعادهما" واصفا بالوقت نفسه وائل كفوري بالفنان المقدام".

وأضاف "من أشرف الموسوي لبراعم الفنان وائل كفوري ميشال وميلانا، ما أقدمت عليه والدتكما أنجيلا ليس انكسارًا أو اعتذارًا بل تضحية وإيثارًا لأجل عينيكما ولأجل مستقبلكما".

ومن جهتها، نشرت أنجيلا بشارة عبر حسابها الشخصي في موقع الإنستغرام :" "الحياة بتنقلب بلحظة، بمكالمة هاتف، نتيجة تحاليل، خطوة خاطئة في الشارع، مقابلة شخص، كلمة، موقف، حيث لا قوتك ولا علمك ولا فهمك ولا أموالك ستنفعك أمام أي لحظة من هذه اللحظات"، وفقاً لموقع LDC

وتابعت بشارة "لا أحد يعرف ماذا تحمل معها اللحظات القادمة لكني أعرف أنها ستكون لحظات السكينة والخير والمحبة والرضى، وأنا مقتنعة أن العائلة هي النفس وهي عائلة مقدسة".