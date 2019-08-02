حقيقة وفاة الفنانة هالة صدقي في مصر اليوم

أوردت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة أنباء عن وفاة الممثلة المصرية هالة صدقي في أحد المشافي المصرية بعد تعرضها لنوبة قلبية حادة.

ولم تؤكد وسائل الاعلام الرسمية خبر وفاة الفنانة هالة صدقي حيث سنورد لكم الحقيقة فور اعلانها من القنوات الرسمية أو الحسابات الخاصة بالممثلة هالة صدقي.

يأتي خبر وفاة الفنانة هالة صدقي بعد ساعات من تلقيها نبأ وفاة والدتها بمدينة السادس من أكتوبر في جمهورية مصر العربية يوم أمس الخميس حيث أدى ذلك لحزنها الشديد.

الفنانة هالة صدقي ممثلة مصرية مشهورة تبلغ من العمر 58 عاما، عملت عدد من الأعمال التلفزيونية مثل أوراق مصرية وأرابيسك ورجل في زمن العولمة والمسرحية والسينمائية حيث قدمت أكثر من 30 فيلماً.