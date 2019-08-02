موعد عيد الاضحى 2019 في سوريا

يحتفل المسلمون في غالبية دول العالم، خلال الأيام القليلة المقبل، بحلول عيد الاضحى المبارك 2019 - 1440، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية الليلة الماضية عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440.

وبحسب السعودية، فإن أول ايام عيد الاضحى 2019 سيكون الأحد الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري، في وقت أعلنت سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وبالتالي العيد سيكون فيها يوم الاثنين الثاني عشر من أغسطس/ اب.

يذكر أن مفتي عام القدس والديار الفلسطينية محمد حسين، أعلن أيضا ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، موضحا أن عيد الاضحى سيكون الأحد كما المملكة العربية السعودية.

وقال المفتي : "يكون يوم السبت التاسع من ذي الحجة 1440 هـ وفق 10/8/2019 هو يوم وقفة عرفة، ويوم الأحد العاشر منه وفق 11/8/2019، هو أول أيام عيد الأضحى 2019".

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ودعا الشيخ حسين الله تعالى أن يجعل عيد الاضحى عيدا مباركا وخيرا ويمنا وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال، وفق ما أوردته وكالة " وفا".

ومن المقرر أن يكون موعد عيد الاضحى في سوريا 2019، اعتبارا من الأحد، على أن ينتهي الأربعاء الرابع عشر من الشهر ذاته، حيث يحتفل المسلمون في كل بقاع الأرض بحلول هذه المناسبة السنوية كل عام.