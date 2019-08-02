حقيقة مرض الفنانة دوللي شاهين

أكدت صورة نشرتها الفنانة دوللي شاهين عبر حسابها على "انستغرام"، حقيقة الأخبار التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول مرض الفنانة واصابتها بوعكة صحية.

وأظهرت الصورة الفنانة دوللي في حالة إعياء شديدة، إذ كانت مستلقية على الفراش، وكشفت من خلال تعليقها عن تعرضها لأزمة صحية الزمتها الفراش.

وعلقت دوللي وقالت: “الحمد لله على كل شيء. من لحظة ما رجع الكليب امبارح على يوتيوب وأنا راقدة في السرير كتير مريضة. ادعولي”، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها وزملائها بالوسط الفني الذين تمنوا لها دوام الصحة والعافية. وفق "روتانا نت"

Advertisements

يشار إلى أن دوللي شاهين طرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية “الحاجة دعيالك” وهي من كلمات شريف كارم، والحان تومي وتوزيع أشرف البرنس، وتنتمي هذه الأغنية للون الشعبي وهي تجربة جديدة تخوضها الفنانة اللبنانية.

ومن المقرر أن تحيي دوللي خلال الفترة المقبلة عددًا من الحفلات الغنائية والتي تتزامن مع فصل الصيف واحتفالات عيد الأضحي المبارك.